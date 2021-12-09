Проклятые драгоценности, которые приносили несчастья

Не всегда драгоценности становятся лучшими друзьями девушек, некоторые из них приносят ужасные несчастья. Об украшениях, которые разрушали жизни своих обладателей, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: David Bjorgen David Bjorgen

Алмаз Хоупа

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У этого драгоценного камня много названий: “Бриллиант “Надежды”, Французский синий алмаз, “Голубой француз”. И он считается одним из самых известных проклятых украшений в мире. Всех владельцев злополучного камня сопровождали неприятности: они теряли рассудок, умирали или были лишены жизни другими людьми. Согласно легенде, алмаз был найден в Индии и принадлежал изначально храму божества Ситы, где его использовали только во время религиозных обрядов. Считалось, что у камня не должно быть владельца, иначе это навлечет на него беды. Но вор, похитивший алмаз, не придал значения местным легендами, а зря. Радоваться трофею долго ему не пришлось: вора растерзала стая диких собак. А алмаз начал свое путешествие. Поначалу он попал во Францию и стал собственностью Людовика XVI и Марии-Антуанетты (оба стали жертвами восстания и казнены), незавидная участь постигла и следующих двух французских владельцев “Хоупа”: принцессу де Ламбаль толпа до смерти забила камнями, а Жак Колле покончил жизнь самоубийством.

После этого камень перевезли в Великобританию, а затем в США. Последняя владелица алмаза Эвелин Маклин приобрела его в 1911 году, заявив, что не боится проклятья. Вероятно, вскоре она пожалела об этом приобретении: ее дети погибли, а муж ушел к другой женщине.

В конце концов американский ювелир Генри Уинстон выкупил злополучный алмаз и передал его на хранение в Смитсоновский институт. Хоуп перестал быть личной собственностью, действие проклятья остановилось. На уникальный синий алмаз с 1958 года можно полюбоваться в Вашингтоне, в Музее естественной истории. Стоимость “Хоупа” специалисты оценивают на сегодняшний день в 2,5 миллиарда долларов. Приобрести проклятую драгоценность снова пока никто не решился.

Черный Орлов

Удивительный черный бриллиант “Глаз Брахмы”, был украден со статуи бога Брахмы. Факт кражи, по мнению мистически настроенных людей, и положил начало проклятиям, которые стали преследовать всех, кому приходилось владеть драгоценностью.

Владельцы “Глаза Брахмы” один за другим лишали себя жизни. В середине XX века американские ювелиры (бриллиант был привезен в США в 1932 году) попытались снять проклятие, разделив камень на три части. Самая большая из них получила название “Черный Орлов”. Бриллиант стал частью платинового ожерелья, которое несколько раз меняло владельцев. В итоге украшение было продано на аукционе, дальнейшая его судьба на сегодняшний день неизвестна.

Проклятые серьги

Из поколения в поколение в семье князей Мещерских передавались дивные серьги с бриллиантами. Согласно легенде, они могли уличить в неверности надевшую их женщину. Проверить серьги на деле решил поэт Александр Пушкин, слывший ужасным ревнивцем. Он одолжил украшения у князя Мещерского и попросил свою супругу Наталью надеть их на бал. Но серьги, увы, выбрали не ту жертву: через несколько дней после торжества на котором Наталья Гончарова появилась в злополучных драгоценностях, Пушкин был смертельно ранен на дуэли. Проклятие обернулось против самого поэта.

Серьги вернулись в семью Мещерских. Позже один из наследников украшения преподнес его в дар своей супруге. Зная о недоброй славе бриллиантовых сережек, она долгое время не решалась их надеть. Но князь не верил в семейную легенду о проклятье и настоял, чтобы жена “выгуляла” украшения. Проклятье подействовало незамедлительно: вскоре князь скончался, а его супруга была отвергнута любовником, не признавшим ее дочь.