Создана светящаяся при контакте с COVID-19 маска

Японские ученые разработали маску, которая светится при контакте с коронавирусом. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Фото: Kyoto Prefectural University Kyoto Prefectural University

Исследователи проводили опыты и выяснили на примере 32 инфицированных коронавирусом пациентов, что все маски, которые носили участники эксперимента, давали реакцию в ультрафиолетовом свете. Тогда японцы расширили исследование до 150 участников, которые также подтвердили данную теорию – все использованные ими маски реагировали на ультрафиолет.

На основе этого исследования ученые создали специальный защитный фильтр, который обработан флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. В случае контакта с вирусом поверхность маски будет светиться в ультрафиолетовом спектре.

“В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый”,

– заявил глава Университета префектуры Киото Ясухиро Цукамото.