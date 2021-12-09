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2 часа назад

Создана светящаяся при контакте с COVID-19 маска

Японские ученые разработали маску, которая светится при контакте с коронавирусом. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Создана светящаяся при контакте с COVID-19 маска
Фото: Kyoto Prefectural UniversityKyoto Prefectural University

Исследователи проводили опыты и выяснили на примере 32 инфицированных коронавирусом пациентов, что все маски, которые носили участники эксперимента, давали реакцию в ультрафиолетовом свете. Тогда японцы расширили исследование до 150 участников, которые также подтвердили данную теорию – все использованные ими маски реагировали на ультрафиолет.

На основе этого исследования ученые создали специальный защитный фильтр, который обработан флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. В случае контакта с вирусом поверхность маски будет светиться в ультрафиолетовом спектре.

“В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый”,

– заявил глава Университета префектуры Киото Ясухиро Цукамото.

Ранее мы писали, как защититься от коронавируса в поезде.

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