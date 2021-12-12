Как правильно выбрать петарды и фейерверки

Председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин в интервью «Известиям» дал россиянам советы по выбору петард и фейерверков в преддверии новогодних праздников. Прежде всего, по его словам, следует смотреть на целостность упаковки, сроки годности и класс опасности.

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«В первую очередь необходимо обратить внимание на целостность упаковки, чтобы коробка не была мокрой либо деформированной. Также необходимо помнить о том, что на коробке всегда должна стоять дата изготовления и срок годности, который обычно составляет порядка трех лет»,

— заявил Волжин.

Он пояснил, что коробка пиротехники не должна храниться дольше этого срока из-за возможности окисления бумажных стволов. Кроме того, эксперт напомнил, что вся пиротехника имеет класс опасности. Для любительского пользования подходят второй и третий классы — так называемая бытовая пиротехника.

«Вся профессиональная пиротехника — это указано на сертификатах, которые сопровождают любую продукцию, — требует квалифицированного использования и маркируется уже четвертым и пятым классом опасности. Они отсутствуют в магазинах и продаются только по лицензии и только квалифицированным пиротехникам, которые имеют на то разрешительные удостоверения»,

— пояснил Волжин.

Эксперт подчеркнул, что фейерверки и другие пиротехнические изделия необходимо покупать только в специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, где может попасться контрафакт. При этом вся пиротехника должна иметь определенные артикулы, а главное — она должна быть сертифицирована.