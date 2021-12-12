Как выбрать искусственную елку

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин дал россиянам советы по выбору искусственной елки. Его слова приводит RT.

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Шапкин подчеркнул, что стоит обращать внимание на запах, так как он должен настораживать в первую очередь. «Запах — это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание вот этих растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем», — сказал специалист.

По его словам, часто производители комбинируют качественные и более дешевые материалы. Идеальным материалом, из которого делают искусственные елки, эксперт назвал полиэтилен, поскольку это самый безопасный пластик. Он добавил, что все хлоро- и стиролосодержащие пластики выделяют вредные вещества.

«Лучше всего смотреть — там есть маркировка на упаковке: если полиэтилен, можно смело брать, будет долго служить и достаточно безопасно»,

— отметил он.