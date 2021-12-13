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58 минут назад

Выяснилось, кому достанется 100-метровая квартира Нины Ургант

Стало известно, кому достанется квартира общей площадью 100 квадратных метров, где жила актриса Нина Ургант. Об этом пишет «Комсомольская правда».

СМИ: кому достанется 100-метровая квартира Нины Ургант
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

По данным издания, апартаменты в центре Санкт-Петербурга на самом деле не принадлежали артистке — недвижимость изначально оформили на ее внука. Поэтому и достанется она телеведущему Ивану Урганту.

У Нины Ургант было две квартиры в центре Петербурга и загородный дом в поселке Грузино. При этом 65-метровую в доме-памятнике на проспекте Римского-Корсакова актриса получила от городских властей и впоследствии вернула ее.

В последние годы Ургант жила в четырехкомнатной квартире в доме на пересечении Крюкова канала и набережной реки Мойки. Это жилье в 2007 году для бабушки купил Иван Ургант. Похожий объект площадью 146 квадратных метров продается за 114 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что Ургант изменил название шоу в честь умершей бабушки.

Вещи,Нина Ургант,Иван Ургант,Комсомольская правда,
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