COVID-сертификаты будут выдавать по уровню антител

Россияне с положительными ПЦР-тестами, которые не сообщали о заражении COVID-19, смогут получить документ о перенесенном заболевании. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"У нас есть группа граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обратились в медицинскую организацию, им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся — и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь", — отметила она.
Этим людям предложат сдать анализы на антитела. Те, у кого результаты будут положительными, смогут получить сертификат о перенесенном заболевании сроком на год.
"При этом мы не будем мерить эти антитела, эти антитела с точки зрения их количества, мы будем получать результат только "да" или "нет", — уточнила Голикова.
Такую возможность предоставят россиянам, которые получили положительные ПЦР-тесты после 1 января 2021 года. Также граждане, которые не сдавали анализы на COVID-19, но считают, что переболели, тоже смогут сдать тест на антитела. Если он окажется положительным, они получат сертификат на полгода.
Ранее мы сообщали, что будет с теми, кто купил сертификат о вакцинации.