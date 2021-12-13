COVID-сертификаты будут выдавать по уровню антител

"У нас есть группа граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обратились в медицинскую организацию, им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся — и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь", — отметила она.