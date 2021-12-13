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2 часа назад

COVID-сертификаты будут выдавать по уровню антител

Россияне с положительными ПЦР-тестами, которые не сообщали о заражении COVID-19, смогут получить документ о перенесенном заболевании. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас есть группа граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обратились в медицинскую организацию, им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся — и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь", — отметила она.

Этим людям предложат сдать анализы на антитела. Те, у кого результаты будут положительными, смогут получить сертификат о перенесенном заболевании сроком на год.

"При этом мы не будем мерить эти антитела, эти антитела с точки зрения их количества, мы будем получать результат только "да" или "нет", — уточнила Голикова.

Такую возможность предоставят россиянам, которые получили положительные ПЦР-тесты после 1 января 2021 года. Также граждане, которые не сдавали анализы на COVID-19, но считают, что переболели, тоже смогут сдать тест на антитела. Если он окажется положительным, они получат сертификат на полгода.

Ранее мы сообщали, что будет с теми, кто купил сертификат о вакцинации.

Вещи,Видео,Роспотребнадзор,
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