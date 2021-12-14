Названо лучшее российское вино

Издание Forbes подготовило список из 100 самых лучших российских вин. В рейтинг не могло войти более пяти образцов от одного производителя.
Лучшим российским вином названо сухое красное вино «Sikory. Пино нуар. "Семейный резерв". Семигорье» (Краснодарский край).
Второе место в рейтинге получило рымское сухое красное вино «Эссе» производителя «Сатера». Третбе место также завоевал крымский продукт - сухое красное вино «Винный клуб Бельбек» (винодельня «Бельбек»).
Четвертую позицию занял розовый брют Абрау-Дюрсо (Victor Dravigny) родом из Краснодарского края и кубанское выдержанное сухое красное вино «Высокий Берег» (Мерло).
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