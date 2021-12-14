Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

Forbes назвал лучшее российское вино

Издание Forbes подготовило список из 100 самых лучших российских вин. В рейтинг не могло войти более пяти образцов от одного производителя.

Названо лучшее российское вино
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Лучшим российским вином названо сухое красное вино «Sikory. Пино нуар. "Семейный резерв". Семигорье» (Краснодарский край).

Второе место в рейтинге получило рымское сухое красное вино «Эссе» производителя «Сатера». Третбе место также завоевал крымский продукт - сухое красное вино «Винный клуб Бельбек» (винодельня «Бельбек»).

Четвертую позицию занял розовый брют Абрау-Дюрсо (Victor Dravigny) родом из Краснодарского края и кубанское выдержанное сухое красное вино «Высокий Берег» (Мерло).

Ранее мы писали о том, как алкоголь влияет на продолжительность жизни человека.

Вещи,Forbes,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители