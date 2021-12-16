Мужчина нашел драгоценность за 10 миллионов рублей

В британском Уэльсе кладоискатель-любитель нашел уникальную средневековую брошь с изумрудом. По мнению экспертов, ее стоимость может достигать 100 тысяч фунтов стерлингов (около 10 миллионов рублей), пишет издание Daily Mail.

Фото: David Edwards David Edwards

44-летний Дэвид Эдвард совершил находку, когда прочесывал с металлоискателем поле неподалеку от своего дома.

«Был уже вечер, темная пасмурная погода, — рассказывает мужчина. — Я вышел после работы, когда оставалось около часа до захода солнца, поэтому чудес не ждал».

Однако всего через полчаса металлоискатель сработал.

По оценке эксперта, драгоценность была изготовлена в XIII веке и, скорее всего, принадлежала знатной особе.

«Из-за ее уникальности трудно с уверенностью назвать окончательную цену, — считает редактор журнала Treasure Hunting Джулиан Эван-Харт. — На рынке не было ничего, с чем ее можно сравнить. Она уйдет минимум за 10 тысяч фунтов (миллион рублей), но стоимость может подняться и до 100 тысяч (десять миллионов рублей)».