Почему у человека два глаза, но один нос

Любой (или почти любой) организм стремится к симметрии. Человеческое тело — не исключение. Органы чувств — глаза, руки, уши — «даны» в двойном экземпляре, на правую и на левую сторону. Но почему у человека всего один нос?

Бинарность органов чувств объясняется просто — так легче выжить. У хамелеонов глаза крутятся из стороны в сторону. У коров они которых расположены по бокам. Расположение и подвижность — либо способ обнаружить добычу, либо самому не стать добычей, заранее заметив хищника.

У человека два глаза, расположенных в нескольких сантиметрах друг от друга. Это позволяет нам ощущать глубину пространства впереди нас и воспринимать мир трехмерным. Два уха человеку нужны, чтобы локализовать источник шума — определить, идет опасность справа или слева.

У человека всего один нос, однако в нем — две ноздри. Зачем нам две ноздри? По той же причине — локализовать источник запаха. Гарь сильнее чувствуется в левой ноздре? Значит, пожар слева, а не справа. А нос — удобная «упаковка» для нежных обонятельных рецепторов.

Исследования также доказали, что одна ноздря работает чуть лучше, а вторая — «халтурит». Работая вместе, они дают полную картину об источнике запаха и его категории (если только у вас не заложен нос). С глазами, кстати, то же самое. Обычно оба работают достаточно хорошо, но один доминирует.

Если дело в качестве, почему у нас не восемь глаз, как у пауков? Ведь так мы бы видели еще лучше. Но здесь вмешиваются в игру ограничения эволюционного процесса.

Глаз — настолько многослойный и многокомпонентный орган, что при формировании зародыша ресурсов на дополнительные пары просто нет. Каждый глаз соединен с противоположной частью мозга, благодаря чему мы видим мир трехмерным. Каждый дополнительный глаз — дополнительные сложности, с чем конкретно его соединить.