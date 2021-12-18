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1 час назад

Анонсирован выход комикса по фильму «Брат»

Российский издательский дом Bubble анонсировал серию комиксов, основанных на сюжете фильма «Брат» Алексея Балабанова, сообщает ТАСС. По словам редактора издательства Романа Коткова, выход сборника намечен на 2022 год.

Анонсирован выход комикса по фильму «Брат»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В следующем году мы будем делать комикс по фильму "Брат" от издательства Bubble в рамках 25-летия фильма. Мы не могли остаться в стороне», — заявил он.

Уточняется, что комиксы буду рассказывать историю главного героя Данилы Багрова, который отправляется в Петербург, чтобы найти своего брата. Котков отметил, что сборник не будет копированием картины: «Это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя».

Ранее также стало известно, что британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в «Игре престолов», выпустила феминистский комикс «M.O.M.: Mother of Madness» («Мать безумия»). В книге речь идет о матери-одиночке Майе, которая внезапно узнает о своих супергеройских способностях и начинает использовать их, чтобы бороться с торговцами людьми.

Вещи,Данила Багров,Эмилия Кларк,Алексей Балабанов,ИТАР-ТАСС,
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