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5 часов назад

В снесенном памятнике американскому генералу нашли письмо из 19 века

Американские исследователи вскрыли капсулу времени от предков из 19-го века, которая была обнаружена в пьедестале статуи генерала Ли, сообщает AP.

В снесенном памятнике американскому генералу нашли письмо
Фото: PixabayPixabay

По информации агентства, когда в штате Ричмонд, Вирджиния, снесли конную статую, то нашли в пьедестале небольшую коробку из свинца. Внутри лежал конверт с письмом, три книги и серебряная монета из 19 века. Содержание книг 130-летней давности пока неизвестно — они намокли, и их нужно восстановить.

По словам губернатора штата Ральфа Нортэма, когда предметы подсохнут, они помогут узнать больше о быте того времени. В июне 2020 года Нортэм постановил снять памятник генералу Ли с постамента на фоне проходивших тогда в городе и по всем США протестов против расовой дискриминации. Памятник возвели в 1890 году.

Ранее в ходе капитального ремонта автодороги Р-257 «Енисей» в Дзун-Хемчикском районе Тувы было найдено ритуально-поминальное сооружение, под насыпью которого обнаружили геоглиф эпохи раннего бронзового века. Площадь сохранившейся части составила 16 квадратных метров.

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