Перечислены самые бесполезные подарки на Новый год

Эксперт рассказал, какие подарки лучше не дарить на Новый год, а найти что-то более приемлемое.

Руководитель агентства "АрхДиалог" Светлана Котлукова в беседе с РИА Новости рассказала, что из подарков не стоит покупать. Одним из самых бесполезных подарков являются вещи с символикой наступающего года: например, новогодние игрушки, свечи, календари, дизайнерская рождественская выпечка.

"Если свечи и сладкие подарки можно сжечь и съесть в праздники, то декоративные фигурки, настольные календари, текстиль, магниты на холодильник будут банально захламлять пространство и, вероятнее всего, будут передарены на длинных январских выходных на ближайшей встрече со знакомыми".

Достаточно бесполезным и ненужным подарком считаются декоративные игрушки и домашняя парфюмерия: статуэтки, аромапалочки, духи и масла. Существует высокая вероятность не совпасть по вкусовым предпочтениям, а на домашнюю парфюмерию у некоторых людей может проявиться аллергическая реакция.