Как выглядит «волшебная» блесна, которая оживает под водой

На портале Reddit набирает популярность ролик с реалистичной блесной. Стоит приманке оказаться в воде, та магическим образом «оживает». Пост с видео набрал 68 тысяч лайков и 1,2 тысячи комментариев.
Пользователь @Kermitsgreencock выложил короткое видео, где мужчина демонстрирует преимущества блесны в форме серебристо-серой рыбы. Как только «рыбка» оказывается под водой, она начинает двигаться, будто настоящая.
«Она довольно большая. Как думаете, это для моря или для массивного окуня?», — уточняют в комментариях.
Стоимость диковинки — $30 (2200 руб.). Пользователи отметили, что дешевле поймать какую-нибудь мелкую рыбу, а потом удить на нее, нежели тратиться на блесну.
«Я что-нибудь поймаю на первом заходе и потеряю свою 30-долларовую приманку. Нет, спасибо».
Впрочем, некоторые считают, что блесна недооценена.
«30 долларов? Эти типы приманок могут стоить более 300, без шуток».
Один из пользователей поделился своим опытом использования дорогостоящей наживки.
«Пошли с напарником на полосатого окуня, а по дороге остановились за наживкой. Это было около 5 лет назад, когда „плавательные“ приманки были в моде. Он купил одну в магазине за 80 долларов. 80! Она выглядела как живая рыба, но стоила в 100 раз дороже.
Мы ловили окуня методом троллинга [метод рыбной ловли с движущейся лодки или катера — прим.ред.], и он вытащил новую приманку в 18 метрах от лодки. Там она зацепилась за дерево (мы это узнали с помощью электроники), а друг порвал леску, пытаясь ее вернуть. И это история о том, как мой приятель выбросил в озеро 80 долларов».
Как же именно блесна двигается под водой? Оказывается, за движение отвечают крошечные батарейки, которые активизируются при соприкосновении с жидкостью. Один из комментаторов огорчился, ведь мировые воды и так переполнены мусором — не хватало еще батареек.
«Это отстой. Раньше я преподавал подводное плавание с аквалангом. Думаю, люди будут удивлены, сколько батареек в океане и озерах от камер GoPro, часов, мобильных телефонов и прочей подобной ерунды. Никакое хобби больше не безопасно. Мы вставляем батарейки во все, чтобы современные технологии присутствовали во всех сферах нашей жизни. На мой взгляд, это ужасно для нас и для окружающей среды».
Пользователи выяснили, что блесны продаются в магазине Animated Lure, который специализируется на подобных наживках. Средняя цена товара на сайте — $89.99.
Недавно продавщица показала в TikTok незаметный способ обмана на рынке.