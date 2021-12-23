Как выглядит «волшебная» блесна, которая оживает под водой

«Это отстой. Раньше я преподавал подводное плавание с аквалангом. Думаю, люди будут удивлены, сколько батареек в океане и озерах от камер GoPro, часов, мобильных телефонов и прочей подобной ерунды. Никакое хобби больше не безопасно. Мы вставляем батарейки во все, чтобы современные технологии присутствовали во всех сферах нашей жизни. На мой взгляд, это ужасно для нас и для окружающей среды».