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12 минут назад

Оливьеженое и котлета на палке: странные блюда на Новый год из интернета

В Twitter обсудили необычные продукты, которые могут украсить новогодний стол.

Оливьеженое и котлета на палке: странные блюда на Новый год
Фото: TwitterTwitter

Пользовательница @vzrosly_content выложила в свой Twitter-аккаунт фотографию котлеты на палочке. «Эскимо вышло на новый уровень», — шутливо подписала фотографию девушка.

В комментариях отметили, что это: а) изобретательно; б) вкусно; в) необходимо любому человеку. Естественно, подписчики тут же захотели себе такой деликатес.

«Мне. Надо. Такие!»; «Идеально! Еще б пельмени...», «Хотеть!», «Может, аналог киевской котлеты на косточке?», «Раньше все странно смотрели, когда ела мороженое на улице зимой. Теперь буду есть на улице горячую, дымящуюся котлету на палочке, надеюсь косых взглядов больше не будет?», — пишут в ответах.

Другой пользователь ответил фотографией с другим интересным сочетанием — салатом «Оливье» в стаканчике из-под мороженого. Блюдо получило название, конечно же, «Оливьеженое».

Котлета на палке, оливьеженое — идеальное комбо для новогоднего стола.

Не хватает только крабового салата. Празднуете один ?Не беда: купите только одну палочку.

В итоге пользователи Twitter разделились. Одни посчитали блюда кулинарными извращениями, другие — необязательными, но забавными угощениями.

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