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1 час назад

Зачем в автобусе нужен страпонтен

Спойлер: вы хотя бы раз им пользовались.

Зачем в автобусе нужен страпонтен
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Слово «страпонтен» произошло от французского strapontin. Перевод — «откидное сиденье» или «откидная лавочка». Изначально места с откидными сидениями устанавливали в автомобилях для экономии пространства, а также чтобы водитель мог использовать место как спальное.

Страпонтены начали устанавливать в автобусах по той же причине — не занимать места больше, чем нужно. Обычно пара-тройка таких сидений находится в зоне для маломобильных пассажиров или пассажиров с велосипедами. Когда на откидном сиденье не сидят, оно автоматически откидывается назад.

Wikimedia Commons

Как выглядит страпонтен

Кроме того, страпонтены можно встретить в других видах транспорта: электричках и трамваях. В кабине самолета откидное кресло нужно для стюардесс и тех, кто не сидит на месте пилота. А еще страпонтены есть в больницах, социальных учреждениях и даже театрах. Можно установить подобное кресло и дома: примерная цена — 20 тысяч рублей за штуку.

Интересный факт: фраза «занимать ххх страпонтен» во французском языке значит «работать на второстепенной работе». Например, когда кто-то занимает страпонтен в правительстве, значит, работа этого человека в правительстве незначительна, а его самого можно заменить в любой момент. Как только человек встанет и уйдет, его кресло тут же сравняется со стеной. Близкий по значению русский фразеологизм — «третий лебедь в пятом ряду второго состава».

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