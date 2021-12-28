Зачем в автобусе нужен страпонтен

Спойлер: вы хотя бы раз им пользовались.

Слово «страпонтен» произошло от французского strapontin. Перевод — «откидное сиденье» или «откидная лавочка». Изначально места с откидными сидениями устанавливали в автомобилях для экономии пространства, а также чтобы водитель мог использовать место как спальное.

Страпонтены начали устанавливать в автобусах по той же причине — не занимать места больше, чем нужно. Обычно пара-тройка таких сидений находится в зоне для маломобильных пассажиров или пассажиров с велосипедами. Когда на откидном сиденье не сидят, оно автоматически откидывается назад.

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Как выглядит страпонтен

Кроме того, страпонтены можно встретить в других видах транспорта: электричках и трамваях. В кабине самолета откидное кресло нужно для стюардесс и тех, кто не сидит на месте пилота. А еще страпонтены есть в больницах, социальных учреждениях и даже театрах. Можно установить подобное кресло и дома: примерная цена — 20 тысяч рублей за штуку.