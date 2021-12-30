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2 часа назад

Вкус праздника: 6 фактов о советском шампанском

Интересные факты из истории популярного новогоднего напитка.

Напиток производили при помощи шарма

Точнее, Шарма, а если еще точнее, Шарма́. Так называется ускоренный метод приготовления шампанского, при котором вторичная ферментация напитка проводится в герметичных цистернах.

Шампанское одобрил Сталин

«Днем рождения» напитка считают 28 июля 1936 года. На заседании Политбюро, где лично присутствовал И. В. Сталин, приняли Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) «О производстве „Советского шампанского“, десертных и столовых вин».

Один напиток — три способа производства

Согласно ГОСТу, «Советское шампанское» производят классическим, резервуарным и методом брожения в непрерывном потоке. Последний метод — самый распространенный.

И два названия

В 1969 году «Советское шампанское» экспортировали на Запад под товарным знаком «Soviet Sparkling».

Белый и красный

Шампанское было не только белого, но и красного цвета. «Гранатовый» напиток готовили из сортов винограда Каберне, Матраса, Тавквери, Арени.

Калорийность

Вряд ли кто-то высчитывает БЖУ напитка в праздники. Но тем не менее: калорийность шампанского — 4.9%, белки и жиры — 0%, углеводы — 0.71%.

Вещи,Видео,
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