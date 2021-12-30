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31 минуту назад

Россиян предупредили об исчезновении градусников из магазинов

Ртутные термометры в скором времени могут полностью исчезнуть из продажи в России. Об этом сообщили представители аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов. Их слова передают «Ведомости».

Россиян предупредили об исчезновении градусников из магазинов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Собеседники издания утверждают, что подписанная в 2013-2014 годах 128 странами, в том числе Россией, Минаматская конвенция, ограничивает использование ртути в бытовых условиях. Россия пока не ратифицировала соглашение, но с 2020 года документ запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.

Крупнейшим производителем ртутных градусников в мире является Китай. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019 году на него приходилось 95,7 процента импортированных в Россию термометров, содержащих ртуть (более поздних данных нет).

При этом представители «Аптечной сети 36,6», «Ригла» и дистрибутор ЦВ «Протек» сообщили о проблемах с поставками и исчезновением градусников.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, недорогие термометры не уйдут с рынка, просто в них будет использоваться другой состав. Производство ртутных, электронных или инфракрасных аналогов в России также не появится, так как для производства не хватает отечественных компонентов, а сборка китайских комплектующих экономически нецелесообразна.

Ранее мы рассказывали, почему на морозе болит голова.

Вещи,Николай Беспалов,ПРОТЕК,Аптечная сеть 36,6,Ведомости,
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