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3 часа назад

Почему окна в домах светятся фиолетовым

Раскрываем тайну: почему в каждом доме хотя бы одно окно горит фиолетовым.

Почему окна в домах светятся фиолетовым
Фото: @fioletovye.okna@fioletovye.okna

Версия 1: для растений

Лампы с розовым или фиолетовым свечением используют для подсветки рассады или капризных цветов, особенно осенью и зимой. Как правило, импровизированные оранжереи устанавливают на подоконнике или балконе, а сверху крепят длинную люминесцентную фитолампу.

Почему именно фиолетовую? Дело в сочетании красных и синих волн. Для фотосинтеза и развития растениям необходимы волны красного и оранжевого диапазона длиной 610-690нм. Волны синего диапазона с длиной 420-460нм нужны росткам для наращивания зеленой массы.

«У меня сейчас на кухне горит розовая лампа. Фитолампа называется. Обычный светильник дневного света с лампой розового цвета. Есть зеленые. Про фиолетовые не знаю. На кухне большой подоконник, на котором растут орхидеи. Они так лучше растут и цветут», — комментарий с сайта pikabu.ru.

Версия 2: для сигнала

Ходит городская байка, что фиолетовый свет — сигнал для прохожих. Мол, в этой квартире продают запрещенные вещества. Или незаконно выращивают определенные растения, используя силу фитолампы. Или в квартире с таким светом могут оказывать эротические услуги. Или в ней живет главная бабушка подъезда — в общем, веселых теорий масса.

«У нас как-то в соседской квартире (сами снимали жилье) был салон тайского массажа. Так вот у них тоже окна были фиолетовые :)», — комментарий с сайта pikabu.ru.

Версия 3: для декора

Возможно, разгадка на поверхности: кому-то нравится фиолетовый свет. Он положительно влияет на психику, помогает успокоиться и настраивает на расслабление. LED-гирлянды и умные лампочки с розовым светом любят подростки в TikTok и Instagram. В разноцветном освещении получаются красивые фотографии, а любая комната смотрится нарядно.

Личный архив

Личный опыт: «У меня в комнате две умных лампы. Днем горят как обычно, а по вечерам включаю розовый или фиолетовый свет. Мне так больше нравится: будто отдыхаешь в каком-то зефирном облаке», — Дарья, 26 лет.

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