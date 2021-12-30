Почему в автомобилях перестали делать «тещино место»

Что произошло с дизайнерским решением автомобилей ревущих двадцатых.

Фото: Greg Gjerdingen/Flickr Greg Gjerdingen/Flickr

Что это такое

«Тещино место» — открытое сидение в задней части автомобиля, которое устанавливали для дополнительных пассажиров. Спинка места складывалась и раскладывалась, а в получившееся пространство сажали человека. Внутри место покрывали мягкой обивкой. Если место не использовали, внутрь клали хрупкий багаж.

В разных языках

Из-за необычного расположения в разных языках у места появились свои клички.

Немецкий: schwiegermuttersitz («сиденье свекрови», также имеет значение «кактус»);

Американский английский: rumble seat («сиденье с грохотом»);

Британский английский: dicky seat («непослушное сидение»);

Французский: siège de coffre («сиденье в багажнике»).

В русском языке «тещиным» место прозвали, вероятно, из-за неудобного и опасного расположения. Мол, мужчина за рулем посадит свою тещу только туда (повторять не советуем).

История

Дополнительное сидение в багажнике часто устанавливали в машинах 1920-1940-х годов. Также «тещино место» есть в старых автобусах, которые Германия импортировала в Россию.

Почему его перестали делать

«Тещино место» было неудобным: даже ребенок не помещался так, чтобы не затекли ноги. Поездка в кузове без крыши и стенок была опасной для пассажира, особенно когда средняя скорость автомобиля начала расти. Последний автомобиль с «тещиным местом» — Triumph 2000 Roadster, который выпускали вплоть до 1949 года.