Почему в автомобилях перестали делать «тещино место»

Что произошло с дизайнерским решением автомобилей ревущих двадцатых.
«Тещино место» — открытое сидение в задней части автомобиля, которое устанавливали для дополнительных пассажиров. Спинка места складывалась и раскладывалась, а в получившееся пространство сажали человека. Внутри место покрывали мягкой обивкой. Если место не использовали, внутрь клали хрупкий багаж.
Из-за необычного расположения в разных языках у места появились свои клички.
В русском языке «тещиным» место прозвали, вероятно, из-за неудобного и опасного расположения. Мол, мужчина за рулем посадит свою тещу только туда (повторять не советуем).
Дополнительное сидение в багажнике часто устанавливали в машинах 1920-1940-х годов. Также «тещино место» есть в старых автобусах, которые Германия импортировала в Россию.
«Тещино место» было неудобным: даже ребенок не помещался так, чтобы не затекли ноги. Поездка в кузове без крыши и стенок была опасной для пассажира, особенно когда средняя скорость автомобиля начала расти. Последний автомобиль с «тещиным местом» — Triumph 2000 Roadster, который выпускали вплоть до 1949 года.
Интересный факт: в венгерском и русском языках «тещиным местом» сейчас называют сиденье рядом с водителем. По легенде, хороший муж уступает любимой теще место рядом с собой.