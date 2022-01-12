Под известной картиной Боттичелли нашли скрытое изображение

Под известной картиной художника Сандро Боттичелли «Муж скорбей» с помощью специальной технологии нашли скрытое изображение Мадонны с младенцем. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что набросок видно, если перевернуть полотно. Рисунок обнаружили с помощью инфракрасной рефлектографии — это метод анализа произведений искусства, который не нарушает их сохранности.

Старший вице-президент и директор отдела Картин старых мастеров на аукционе Sotheby's Нью-Йорке Крис Апостол пояснил, что скорее всего речь идет о сюжете Мадонны Умиления — на картинах такого типа Богоматерь нежно прижимает голову младенца к своей, щека к щеке. Черты лица младенца Христа, как отметил Апостол, отчетливо видны, если перевернуть полотно вверх ногами.

Однако не все части наброска четко прослеживаются: так, под картиной нашли изображения женских носа и брови, складок мантии с декоративной окантовкой вокруг плеча и части рукава, а также пухлой руки ребенка. По словам специалиста, ни на одной другой картине Боттичелли нет схожего изображения младенца.

Как пояснил Крис Апостол, «Мужа скорбей» художник нанес поверх прерванного наброска: в эпоху Возрождения полотна были ценным товаром, который было жалко выбрасывать.