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2 часа назад

Под известной картиной Боттичелли нашли скрытое изображение

Под известной картиной художника Сандро Боттичелли «Муж скорбей» с помощью специальной технологии нашли скрытое изображение Мадонны с младенцем. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Под известной картиной Боттичелли нашли скрытое изображение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что набросок видно, если перевернуть полотно. Рисунок обнаружили с помощью инфракрасной рефлектографии — это метод анализа произведений искусства, который не нарушает их сохранности.

Старший вице-президент и директор отдела Картин старых мастеров на аукционе Sotheby's Нью-Йорке Крис Апостол пояснил, что скорее всего речь идет о сюжете Мадонны Умиления — на картинах такого типа Богоматерь нежно прижимает голову младенца к своей, щека к щеке. Черты лица младенца Христа, как отметил Апостол, отчетливо видны, если перевернуть полотно вверх ногами.

Однако не все части наброска четко прослеживаются: так, под картиной нашли изображения женских носа и брови, складок мантии с декоративной окантовкой вокруг плеча и части рукава, а также пухлой руки ребенка. По словам специалиста, ни на одной другой картине Боттичелли нет схожего изображения младенца.

Как пояснил Крис Апостол, «Мужа скорбей» художник нанес поверх прерванного наброска: в эпоху Возрождения полотна были ценным товаром, который было жалко выбрасывать.

Картину должны были представить на аукционе Sotheby's 27 января с начальной ценой в 40 миллионов долларов. С XIX века изображение хранилось в частной коллекции.

Вещи,Сандро Боттичелли,
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