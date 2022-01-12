Письмо в бутылке проплыло пять тысяч километров

Жители ирландского города Белфаст во время прогулки на пляже нашли письмо в бутылке, которое за три года проплыло пять тысяч километров, и решили разыскать отправителя. Об этом сообщает Donegal Daily.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рита Симмондс и Киран Мэррон гуляли на пляже и нашли в песке стеклянную бутылку, в которой находилась записка и два доллара. Пара аккуратно открыла бутылку и узнала, что послание написал 11-летний ребенок Саша. Автор послания рассказывал, как три года назад бросил бутылку в море в американском городе Оушен-Сити, штат Мэриленд. В записке был указан телефонный номер, но он оказался отключен.

Симмондс и Мэррон решили продолжить поиск онлайн. Они узнали, что Саша — мальчик из Минска, который когда-то жил в Мэриленде. Предположительно, он мог вернуться на учебу в Европе. Оказалось, что у журналиста газеты города Балтимор в штате Мэриленд есть друг, который знает родителей Саши. Симмондс и Мэррон рады, что их поиски продвигаются, и теперь надеются связаться с мальчиком по видеосвязи.

«Наверное, все эти годы он гадал, что произошло с бутылкой», — предположила Симмондс. Она рассказала, что вместе с Мэрроном часто гуляет по пляжам, но они никак не ожидали, что их новогодняя прогулка примет такой оборот. Раньше пара находила на пляже только окаменелости.