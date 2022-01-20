Как отличить поддельный алкоголь

На суррогатный алкоголь можно наткнуться даже в крупных сетевых магазинах. От покупки поддельного алкоголя у недобросовестных поставщиков не застрахован никто. При этом в небольших магазинах ситуация с некачественным спиртным гораздо хуже. Некоторые эксперты считают, что доля контрафактного алкоголя в России может достигать 70%. Они утверждают, что с каждым годом его становится все больше, а нелегальные производители уже даже не подделывают акцизу, а имитируют ее внешний вид, но на ней пишут фразу “не является акцизой”. Так многие невнимательные покупатели покупают поддельный алкоголь, от которого часто случаются отравления. “Рамблер” рассказывает, как отличить контрафактный алкоголь от настоящего.

Фото: Рамблер Рамблер

Место, где вы его покупаете

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Старайтесь покупать алкоголь в сертифицированных магазинах. Это могут быть сетевые супермаркеты, а также специализированные магазины. Дело в том, что в таких точках вероятность купить поддельный алкоголь гораздо ниже, так как если магазин продает алкоголь открыто, значит у него есть на это лицензия. Если вы знаете, что в конкретной точке нарушают закон, например продают алкоголь в запрещенное время, то вероятность того, что он будет поддельным, очень велика. Такие продавцы недобросовестные и могут себе позволять нарушать закон не только в плане времени продажи, но и в качестве алкоголя.

Внешний вид бутылки

Поддельный алкоголь часто можно определить уже по внешнему виду бутылки. На настоящих бутылках некоторых брендов есть рельефные надписи, которые недобросовестные поставщики ленятся подделывать. На настоящем алкоголе этикетка наклеена ровно, без следов клея вокруг. Сама она также вырезана ровно и сделана из качественного материала.

Попробуйте прокрутить крышку. Если она прокручивается вперед, то этот алкоголь наверняка ненастоящий. Ведь в ценник подлинного спиртного закладывается еще и производство упаковки. У производителей поддельного алкоголя нет достаточно мощностей на то, чтобы еще и делать качественные бутылки.

Содержимое бутылки

В зависимости от алкоголя можно обратить внимание на сам напиток в бутылке. Если у вас есть подозрения о том, что вам продали поддельный алкоголь, то лучше потратить лишнее время на его проверку. Например, коньяк можно проверить, если вы перевернете бутылку вверх дном. Он должен медленно стекать по стенкам. Если это происходит быстро, то напиток ненастоящий. Качественный виски всегда прозрачный и не содержит осадка, а при встряхивании на поверхности напитка должны быть крупные пузырьки, которые держатся достаточно долго. При проверке водки обратите внимание на осадок. Если он есть на дне бутылки, то спирт был разведен водой. Также можно перевернуть бутылку и покрутить жидкость внутри, чтобы образовалось “торнадо”. Если в нем появляются большие пузырьки, которые быстро исчезают, то перед вами подделка.

Акцизы и штрих-коды

Весь алкоголь должен иметь акцизные этикетки. Внимательно изучите их, на них должен быть голографический рисунок. На этикетке должна быть указана дата изготовления, код предприятия и номер лицензии на производство. Все это можно проверить в интернете, просто вбейте в поисковую строку код предприятия и номер лицензии. Если не найдете ничего, то перед вами подделка.

Как проверить алкоголь на метанол

По внешнему виду нельзя отличить метанол от обычного спирта, но это очень сильный яд, который может серьезно навредить человеку. Если вы проверили свой алкоголь после покупки и сомневаетесь в его подлинности, то проверьте, нет ли в нем метанола. Существует несколько способов: