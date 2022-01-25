Как холод в Южной Америке чуть не уничтожил «Лакомку»

Известное на весь Советский Союз и Россию мороженое придумали в 1973 году на филевском Хладокомбинате № 8. Идея была проста: мороженое-трубочка, изнутри — пломбир, сверху — слой молочного шоколада. Слесари хладокомбината изобрели специальную насадку, с помощью которой возможно нанести глазурь равномерно по всем сторонам. Такой подход был новинкой: раньше мороженое — например, эскимо — окунали в глазурь сверху вниз. «Потоковый» метод и качественное сырье объясняли высокую стоимость мороженого — 28 копеек. Но даже несмотря на цену, «Лакомка» полюбилась сладкоежкам СССР. Мороженое ели по большим поводам, праздникам или чтобы себя побаловать.