Как холод в Южной Америке чуть не уничтожил «Лакомку»

Известное на весь Советский Союз и Россию мороженое придумали в 1973 году на филевском Хладокомбинате № 8. Идея была проста: мороженое-трубочка, изнутри — пломбир, сверху — слой молочного шоколада. Слесари хладокомбината изобрели специальную насадку, с помощью которой возможно нанести глазурь равномерно по всем сторонам. Такой подход был новинкой: раньше мороженое — например, эскимо — окунали в глазурь сверху вниз. «Потоковый» метод и качественное сырье объясняли высокую стоимость мороженого — 28 копеек. Но даже несмотря на цену, «Лакомка» полюбилась сладкоежкам СССР. Мороженое ели по большим поводам, праздникам или чтобы себя побаловать.
Но мало кто знает, что «Лакомку» чуть не уничтожил... холод. В 1975-76 гг. в Южной Америке выдалась очень холодная зима. Из-за похолодания погибли плантации какао-бобов. Страны не смогли отправить на импорт какао-масло, порошок и производственные продукты.
Климатический сюрприз поставил под угрозу производство «Лакомки», чью глазурь делали из южноамериканского какао. К счастью, решение нашли быстро: шоколадную глазурь частично заменили взбитой ореховой. Новое мороженое получило название «Щелкунчик» и также с успехом продавалось в магазинах и киосках. Позднее перебои с поставками какао-бобов прекратились, и «Лакомка» вернулась на прилавки.