Почему в автобусе выход «запасный», а не «запасной»

И «запасной», и «запасный» — оба слова правильные. Никакой ошибки или опечатки тут нет. Первоначально правильным вариантом было «запасный». В XX веке норма сменилась и слово посчитали устаревшим, заменив его в словаре на «запасной». Значение обоих слов — «дополнительный, в запасе, заготовленный на случай нужды или опасности». Например, «запасной свитер» — свитер на тот случай, если с первым что-то случится. Но сказать «запасный свитер» мы не можем. Почему?

Дело в том, что «запасный» — речевое клише. Такая форма слова сохранилась еще со славянской письменности, где прилагательные имели окончания -ый и -ий. Несмотря на то, что «запасной» считается «правильным» вариантом, «запасный» просто прижился и остался для определенных ситуаций.

Его сочетаемость с другими словами ограничена. Так, «запасным» в современном языке может быть путь и выход, в военной терминологии — позиция, континент или летчик.

Говорить и писать «запасной выход» можно — ошибки в этом нет. Но «запасный свитер» — нельзя. У слова «запасный» сегодня узкое и конкретное употребление.

Комментирует Наталья Красильникова, филолог, учитель русского языка и литературы.