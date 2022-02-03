Зачем на пульте нужны цветные кнопки

На многих пультах от телевизора есть разноцветные кнопки, которыми никто никогда не пользовался. Если вы попробуете на них нажать, то ничего не произойдет. Так зачем же они тогда нужны, объясняет “Рамблер”.

Фото: Рамблер Рамблер

Кнопки желтого, синего, зеленого и красного цветов начали появляться на пультах от телевизоров, произведенных в девяностых. Тогда же на телевидении появилась функция телетекста. Изначально зрители могли управлять им с помощью цветных кнопок, так как определенному цвету соответствовал нужный раздел. С появлением новых форматов на телевидении кнопки перестали быть востребованы. Теперь уже телетекст неинтересен зрителям, но кнопки все равно остались, так как у них есть и другие функции.

В инструкциях к телевизорам производители пишут, что с помощью этих кнопок можно использовать различные функции телевизора. Для этого в настройках нужно дать кнопке определенную команду. Например, ее можно “запрограммировать” на увеличение или уменьшение яркости.

Сейчас цветные кнопки могут использовать владельцы телевизоров, которые поддерживают технологию HbbTV и могут выходить в Интернет. Некоторые телеканалы вводят интерактив для зрителей. С помощью кнопок они могут отвечать на вопросы, голосовать за участников телешоу или читать дополнительную информацию.