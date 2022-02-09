Назван способ, как отличить настоящий алкоголь

«Вы находите QR-код на акцизной марке, в этой программе есть сканер, вы наводите его на QR-код, и вся информация об этом алкоголе сразу же появляется на экране вашего смартфона: производитель, название алкогольного бренда, фотографии этикетки, номер кассы, где вы приобрели данную алкогольную продукцию, время, когда вы её приобрели».