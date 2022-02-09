Назван способ, как отличить настоящий алкоголь

Максим Черниговский, директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка», посоветовал россиянам использовать приложение «АнтиКонтрафакт Алко» при выборе алкоголя. Слова эксперта приводит Lenta.ru.
Приложение для смартфона создано службой Росалкорегулирования. Его можно найти как в App Store, так и в Google Play. Максим Черниговский рассказал о принципе его использования.
«Вы находите QR-код на акцизной марке, в этой программе есть сканер, вы наводите его на QR-код, и вся информация об этом алкоголе сразу же появляется на экране вашего смартфона: производитель, название алкогольного бренда, фотографии этикетки, номер кассы, где вы приобрели данную алкогольную продукцию, время, когда вы её приобрели».
Тем, кто по какой-либо причине не может использовать приложение, эксперт советует проверять лицензию магазина на продажу алкоголя на сайте Росалкогольрегулирования.
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