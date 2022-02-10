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1 час назад

Бриллиант с рекордным весом 555,55 карата продали за 321 миллион рублей

Lenta.ru

Бриллиант с рекордным весом 555,55 карата ушел с молотка на аукционе Sotheby's за сотни миллионов рублей. Об этом сообщается на официальной странице аукционного дома в Twitter.

Бриллиант с рекордным весом продали за 321 миллион рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о драгоценном камне под названием «Энигма» (The Enigma), онлайн-продажа которого была запланировала на 3-9 февраля в Дубае. До этого лот более двух десятилетий находился в частной коллекции, ни разу не участвовал в выставках и не поступал в открытую продажу. В аукционном доме сообщили, что возраст бриллианта составляет миллиард лет.

В результате торгов камень продали за 4,3 миллиона долларов (321 миллион рублей). Покупателем стал американский предприниматель Ричард Харт (Richard Heart). Он заявил о намерении дать новое название драгоценности — «Бриллиант HEX.com» (HEX.com diamond) в честь собственной блокчейн-платформы.

В январе сообщалось, что в качестве оплаты «Энигмы» будет приниматься криптовалюта. Тогда отмечалось, что в 2006 году камень попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ограненный алмаз в мире.

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