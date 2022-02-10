Почему опасно наносить одеколон, отправляясь на сафари

Нравятся мускусные нотки в парфюме? Не спешите пользоваться любимым ароматом, отправляясь на сафари-прогулку. Почему – расскажет “Рамблер”.

Автор статьи “Европа открывает циветовую кошку и циветон” Карл Данненфельдт упоминает, что уже во времена Римской Империи человечество было знакомо с циветоном. Это вещество является основным пахучим компонентом циветтового масла. Его, в свою очередь, получают из желез африканской циветы – небольшого ночного животного семейства виверровых.

Циветон обладает сильным мускусным запахом и считается феромоном. При сильном разбавлении он становится приятным. Появилась идея использовать циветон в качестве ароматизатора в парфюмерии. А полевые биологи нашли ему еще одно неожиданное применение.

Исследователи мира фауны часто используют в своей работе фотоловушки – для сбора данных. Во-первых, подобные устройства помогают легко получить достойный результат: когда животное проходит перед объективом, активируется инфракрасный датчик, и камера молча делает снимок. Иногда (особенно в строении фотоловушек, предназначенных для наблюдения за ночными видами животных и птиц) используется инфракрасная вспышка, невидимая для большинства наблюдаемых существ.

Во-вторых, сбор данных ведется в любое время суток.

Во-третьих, полученные фотографии могут предоставить исследователям гораздо больше данных, чем они могли бы собрать сами с помощью более традиционных полевых наблюдений. Ученые получают фотографические доказательства естественного поведения животных без искажающих эффектов вследствие прямого наблюдения человека. Плюс животные не испытывают стресс.

В-четвертых, использование фотоловушки помогает исследователям встретиться лицом к лицу с животным, которое может быть опасным.

Недостатком фотоловушек является то, что исследователям приходится ждать, пока животное пройдет перед камерой. Чтобы привлечь ягуаров к фотоловушкам, Мигель Орденьяна (биолог из Музея естественной истории Лос-Анджелеса) пошел на хитрость. Ее он подсмотрел у сотрудника зоопарка в Бронксе. Тот все пытался найти свой аромат, испробовал кучу разных одеколонов и обнаружил, что ягуарам очень нравится Calvin Klein Obsession For Men. Мигель Орденьяна решил, что можно распылить немного одеколона на ветку дерева, которая находится в поле зрения фотоловушки.

Что такого особенного в этом аромате? “В нем есть циветон и экстракт ванили. Мы думаем, что циветон напоминает ягуару своего рода территориальный маркер, и поэтому он реагирует, чтобы втереть в него свой собственный запах”, — объяснил Мигель Орденьяна. А ваниль сама по себе может спровоцировать у животного любопытство.