Как «доят» змей, чтобы получить противоядие: видео

Укус ядовитой змеи, вроде гадюки, смертелен для человека. В течение нескольких часов яд распространяется по телу, вызывая судороги, кровоизлияние в мозг и инсульт. К счастью, спастись можно, вовремя приняв противоядие, также известное как антивенин. Это иммунная сыворотка, в состав которой входят антитела, защищающие клетки организма от разрушительного воздействия яда. Противоядие вводят в виде инъекций. Но как же производят содержимое вакцины? Противоядие традиционно изготавливают путем сбора яда соответствующего животного, например, змеи. Затем небольшое количество яда вводят домашним животным — лошадям, ослам, козам, овцам, кроликам, курам, ламам и верблюдам — чтобы у тех образовались антитела. Получившиеся антитела очищают и используют для изготовления сыворотки для человека. Вот, как выглядит процесс сбора яда — его также называют «доением» (milking).