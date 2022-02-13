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1 час назад

Как «доят» змей, чтобы получить противоядие: видео

Мира Маркина

Укус ядовитой змеи, вроде гадюки, смертелен для человека. В течение нескольких часов яд распространяется по телу, вызывая судороги, кровоизлияние в мозг и инсульт. К счастью, спастись можно, вовремя приняв противоядие, также известное как антивенин. Это иммунная сыворотка, в состав которой входят антитела, защищающие клетки организма от разрушительного воздействия яда. Противоядие вводят в виде инъекций. Но как же производят содержимое вакцины? Противоядие традиционно изготавливают путем сбора яда соответствующего животного, например, змеи. Затем небольшое количество яда вводят домашним животным — лошадям, ослам, козам, овцам, кроликам, курам, ламам и верблюдам — чтобы у тех образовались антитела. Получившиеся антитела очищают и используют для изготовления сыворотки для человека. Вот, как выглядит процесс сбора яда — его также называют «доением» (milking).

На данный момент развито производство сывороток против укусов пауков, змей, опасных рыб и скорпионов. К сожалению, у нее есть побочные эффекты: непереносимость компонентов, одышка и аллергическая реакция. Однако последствия аллергии переносятся организмом легче, чем реакция на собственно яд. Сейчас ученые работают над разработкой противоядий на основе бактерий.

Видео с Youtube-канала JayPrehistoricPets.

Смотрите также видео, где змея проникла на борт самолета.

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