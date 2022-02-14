Почему фронтовые письма были треугольными

Во времена Великой Отечественной войны треугольные письма были самым ценным, что только могли принести почтальоны. Такие треугольники являлись весточкой от родного или близкого человека. "Рамблер" расскажет, почему письма были именно такой формы.

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На самом деле, объяснение довольно простое. Дело в том, что письма солдат с фронта доставляли родным совершенно бесплатно, и в первые недели войны работники почты столкнулись с такой проблемой, что им стало не хватать конвертов. Так и появились письма-треугольники.

Солдаты складывали свои письма в несколько раз, а затем на чистой внешней стороне писали адрес отправителя и получателя. Стоит отметить и выбор бумаги. Мало кто использовал обычные листы, чаще всего это были страницы, вырванные из буклетов, газеты, упаковки от пачек сигарет и любые другие подручные средства.

Письма-треугольники не запечатывали, это позволяло цензорам НКВД проверять их на предмет наличия секретных данных или, например, высказываний против системы. И все, что им показывалось "лишним", они безжалостно замазывали черными чернилами, и только после этого письмо подлежало отправке.