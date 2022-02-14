Чем опасен “безумный мед”

Почему привычное лакомство стали продавать на черном рынке и есть ли здесь вина “неправильных пчел” – читайте в новом материале “Рамблера”.

Как получают “безумный мед”?

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Пчелы питаются нектаром и пыльцой растений, в том числе рододендронов. Некоторые из них содержат нейротоксичные соединения, называемые грайанотоксинами. И пчелы их поглощают, питаясь нектаром и пыльцой таких рододендронов. В конце концов грайанотоксин попадает в пчелиный мед, “сводя его с ума”.

Но получить доступ к сотам, содержащим “сумасшедший” мед, сложно. Дело в том, что рододендроны лучше всего растут на больших высотах. А пчелы часто строят свои ульи рядом с растениями – на скалах . Так что сборщикам приходится подниматься в горы, чтобы собрать необычный мед.

Смелые бортники получают хорошую прибыль. По данным британского издания The Guardian, килограмм высококачественного “сумасшедшего” меда можно продать примерно за 360$ в магазинах Турции. National Geographic отмечает, что фунт лакомства стоит около 60$ на азиатских черных рынках.

Почему он так популярен?

Многие люди считают, что такой мед имеет большую медицинскую ценность, чем обычный. В Северо-Восточной Азии им лечат эректильную дисфункцию. Чем можно объяснить вспышку случаев отравления медом среди мужчин среднего возраста (согласно отчету 2018 года, опубликованному в журнале RSC Advances).

В черноморских регионах и за его пределами люди используют “сумасшедший” мед для лечения гипертонии, диабета, артрита и боли в горле, хотя исследование медицинских преимуществ галлюциногенного меда из Непала и Турции не проводилось.

Отравление медом возможно?

Да, именно из-за насыщения его грайанотоксинами. В небольших дозах мед вызывает головокружение и эйфорию. В более высоких – галлюцинации, опасное снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений, рвоту, потерю сознания, судороги, диарею и, в редких случаях, смерть. Уровень интоксикации зависит и от концентрации грайанотоксина, и от сезона сбора. Есть свидетельства в истории, когда опасный мед использовали в качестве биологического оружия.

В 67 году до нашей эры римские солдаты преследовали понтийского царя Митридата и его персидскую армию. Но они наткнулись на запасы меда, который персы намеренно оставили. Римляне съели их до последней капли. А потом потеряли ориентацию в пространстве и не смогли драться. Когда персидская армия вернулась, то уничтожила более тысячи римских солдат.

Но бешеный мед чаще использовался в ненасильственных целях. Жители Причерноморья издавна употребляли его в небольших количествах (не более чайной ложки), например, вместе с молоком. Европейцы, которым в 18 веке купцы продавали необычный мед, добавляли его в ликер, тем самым смягчая действие.