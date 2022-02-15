Какую информацию опасно хранить в смартфоне

В беседе с агентством «Прайм» Мария Волгина, аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет», рассказала, как обезопасить себя в случае взлома телефона злоумышленниками.

Информацию, за которой охотятся мошенники, эксперты в области кибербезопасности называют «чувствительной». К ней относятся в том числе копии личных документов – паспорта, ИНН, СНИЛС и других.

«Если вам может понадобиться оперативный доступ к таким документам, лучше всего загрузить их в защищенное облако. Многие сервисы предоставляют бесплатные хранилища объемом от 2 до 15 гигабайт, чего вполне хватит для всех важных документов», — советует эксперт.

Не стоит хранить в смартфоне данные банковских карт и пароли. Они защищают ваши данные, пока телефон не попадет в руки к злоумышленникам. Мария Волгина предлагает использовать менеджер паролей или встроенных систем хранения паролей.

Также эксперт рекомендует удалить фотографии, на которых есть ваше лицо рядом с белым листом и с личными документами в развернутом виде. Если подобный снимок окажется в руках мошенников, то они с большой вероятностью смогут с помощью фотошопа, например, вставить на пустой лист копию ваших документов.

Волгина также советует обратить внимание на данные, хранящиеся в мессенджерах и соцсетях. Дело в том, что некоторые из них автоматически выгружают на устройство медиафайлы из переписок. То есть ваша «чувствительная» информация может быть не уничтожена полностью, даже если вы удалили из переписки сообщения, содержащие ее.