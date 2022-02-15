Какую информацию опасно хранить в смартфоне

В беседе с агентством «Прайм» Мария Волгина, аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет», рассказала, как обезопасить себя в случае взлома телефона злоумышленниками.
Информацию, за которой охотятся мошенники, эксперты в области кибербезопасности называют «чувствительной». К ней относятся в том числе копии личных документов – паспорта, ИНН, СНИЛС и других.
«Если вам может понадобиться оперативный доступ к таким документам, лучше всего загрузить их в защищенное облако. Многие сервисы предоставляют бесплатные хранилища объемом от 2 до 15 гигабайт, чего вполне хватит для всех важных документов», — советует эксперт.
Не стоит хранить в смартфоне данные банковских карт и пароли. Они защищают ваши данные, пока телефон не попадет в руки к злоумышленникам. Мария Волгина предлагает использовать менеджер паролей или встроенных систем хранения паролей.
Также эксперт рекомендует удалить фотографии, на которых есть ваше лицо рядом с белым листом и с личными документами в развернутом виде. Если подобный снимок окажется в руках мошенников, то они с большой вероятностью смогут с помощью фотошопа, например, вставить на пустой лист копию ваших документов.
Волгина также советует обратить внимание на данные, хранящиеся в мессенджерах и соцсетях. Дело в том, что некоторые из них автоматически выгружают на устройство медиафайлы из переписок. То есть ваша «чувствительная» информация может быть не уничтожена полностью, даже если вы удалили из переписки сообщения, содержащие ее.
Чтобы сохранить важные данные в безопасности, эксперты советуют не пользоваться бесплатным Wi-Fi в отеле. Хотите знать об этом больше? Читайте материал «Рамблера».