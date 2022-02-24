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1 час назад

Мрачная история популярных фарфоровых кукол

Мира Маркина

Маленькая кукла из белого фарфора была одной из самых любимых игрушек детей викторианской эпохи. “Ледяная Шарлотта” (такое прозвище она носила) оказалась так популярна, что ее уменьшенные версии даже запекали в тортах и пудингах. Найти такую игрушку означало обрести талисман на удачу. Вот только мало кто знает, что появлению милой фарфоровой девочки предшествовала трагедия. “Рамблер” расскажет о ней.

Мрачная история популярных фарфоровых кукол
Фото: Valeriana SolarisValeriana Solaris

В 1843 году американский журналист Сиба Смит опубликовал в газете The Rover стихотворение “Мертвец идет на бал”. Согласно его сюжету, барышня по имени Шарлотта должна отправиться на бал. Чтобы преодолеть дорогу в 25-30 километров ее кавалер – Чарли – предлагает поехать на санях. С наступлением ночи на улице становится очень холодно. Мать Шарлотты умоляет дочь укутаться, прежде чем отправляться в путь. Но девушка лишь смеется в ответ на просьбу матери. Ведь если она укутается, то никто не увидит ее красивое платье и шелковый плащ.

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Пара отправляется в путь. Уже к концу дороги Чарли замечает: ему так холодно, что он едва держит поводья. Шарлотта тоже жалуется на мороз. Поэтому Чарли гонит лошадей изо всех сил. Спустя немного времени Шарлотта внезапно говорит: “Теперь мне становится теплее”.

Вот только когда сани останавливаются в месте назначения, Чарли с ужасом понимает, что Шарлотта замерзла насмерть.

На создание этого стихотворения автора, по-видимому, натолкнуло событие, описанное в газете New York Observer в 1840 году. Тогда стало известно о юной леди, которая по дороге на танцы первого января замерзла в карете совсем как Шарлотта.

Стихотворение и баллада, которую создали позднее, нашли отклик у публики. Это была поучительная история с двумя посылами: во-первых, молодым людям следует прислушиваться к советам старших, во-вторых – тщеславие может иметь ужасные последствия.

Но причем здесь куклы? Первые фарфоровые “Шарлотты” появились в Германии, в 19 веке. Популярность игрушки в первую очередь связывали с тем, что она была необычайно дешевой.

Производители не давали им каких-либо имен в отличие от “потребителей”-американцев. Фарфоровая девочка с кожей белого цвета и прижатыми по бокам руками вызывала ассоциацию с замерзшей насмерть молодой женщиной. Поэтому к кукле быстро прилипло прозвище Frozen Charlotte – или “Ледяная Шарлотта”. И она стала еще популярнее.

Некоторые родители дарили “Ледяную Шарлотту” своим отпрыскам как напоминание о том, насколько важно слушать старших. Кстати некоторых кукол стали продавать в комплекте с одеялом и гробиком.

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