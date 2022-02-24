Почему люди не впадают в спячку, как медведи

Сурки, ежи, бурундуки, медведи, некоторые птицы и насекомые впадают в спячку с наступлением холодов. Многие из нас мечтают крепко выспаться, и кажется, что длинные зимние месяцы — идеальное для этого время. Почему же люди не впадают в спячку, как это делают животные?

Что такое спячка

Это реакция на холодную погоду и нехватку еды. Согласно «Википедии», спячка — это «период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма».

Важно отличать спячку и обилие сна. Спячка — процесс, который по влиянию напоминает кому или летаргический сон. Тело экономит ресурсы всеми силами. Обычный сон восстанавливает силы, а не экономит их. И еще он намного короче.

Почему люди не впадают в спячку

1. Предки

Человек все же произошел не от шмеля, а от примата. Наши предки были тропическими животными, которые вообще не впадали в спячку, а мигрировали в поисках еды.

2. Окружение

Человек научился пользоваться огнем примерно 400 тыс. лет назад. Мы научились делать из меха одежду, сохранять еду на долгие месяцы вперед, а также выращивать и культивировать растения. Человечество приспособлено к жизни, где спячка из-за нехватки продовольствия и холода просто не нужна. Хотя от зимней сонливости, увы, никуда не убежишь.

Может ли человек впасть в спячку