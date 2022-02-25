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5 часов назад

Археологи раскрыли тайну кинжала Тутанхамона

Даша Краснова

Археологи установили, что кинжал из гробницы фараона Тутанхамона был выкован из метеоритного железа за пределами Древнего Египта. Об этом сообщает The Sun.

Археологи раскрыли тайну кинжала Тутанхамона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Это открытие подтвердило версию, что кинжал, обнаруженный в 1922 году, был отправлен в качестве подарка деду Тутанхамона из другого древнего государства. Артефакт датируется XIV веком до нашей эры, он был найден у бедра мумии Тутанхамона. Клинок сделан из метеоритного железа, с которым египтяне не умели работать.

Анализ, проведенный группой ученых из Технологического института Тиба в Японии, показал, что объект был выплавлен при температуре менее 950°C и, вероятно, был изготовлен в Анатолии.

Рентгеновское исследование также продемонстрировало, что золотая рукоять кинжала была изготовлена с использованием известковой штукатурки, которая начала использоваться египтянами намного позже. По мнению ученых, юный фараон унаследовал кинжал от своего деда, так как он передавался из поколения в поколение.

До этого мы рассказывали, как чаще всего обманывают россиян в Египте.

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