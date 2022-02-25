Какие болезни лечили газировкой 7UP

7UP — один из самых популярных безалкогольных напитков в мире. Однако немногие поклонники лимонно-лаймовой газировки знают, что раньше она содержала ингредиент, используемый для лечения депрессии. Как так вышло и почему рецептуру изменили – читайте в материале “Рамблера”.

Напиток изобрел в 1929 году Чарльз Лейпер Григг. В том же году он появился на рынке – всего за две недели до краха на Уолл-стрит и начала Великой депрессии. Напиток продавался как Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda. И его название было связано с одним из ключевых ингредиентов – цитратом лития.

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Цитрат лития (или литиевая соль лимонной кислоты) применялся в качестве стабилизатора настроения при лечении маниакальных состояний, депрессии и биполярного расстройства. Его включение в формулу 7UP произошло в то время, когда это химическое вещество добавлялось практически в каждый продукт, рекламируемый как лекарственный по своей природе. Литиевые источники и омолаживающие ванны были на пике популярности. В частности, цитрат лития считался полезным для здоровья.

Однако врачи в то время не знали о побочных эффектах бесконтрольного приема литиевой соли лимонной кислоты. Наиболее частые и неприятные из них – тремор, головокружение, сонливость, ощущение усталости, мышечная слабость, жажда и возникновение патологии мочеполовой системы (например, полиурии). Когда о негативном эффекте узнали, рецептуру безалкогольного напитка изменили – в 1948 году.

Вообще его формула менялась много раз на протяжении долгих лет существования продукта, но только в 1936 году он стал известен просто как 7UP.

Включение цитрата лития в первоначальную формулу привело к предположению, что именно поэтому в названии есть цифра “7”. Ведь атомная масса лития приблизительно равна семи (6,941). Есть и другие версии. Согласно одной из них, семерка отражает исходное количество ингредиентов в формуле напитка. По другой – 7UP продавался в бутылках по семь унций (примерно 0,2 литра) вместо шести, которые использовали компании-конкуренты.