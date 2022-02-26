Вазелин и обои: необычная история привычных предметов

Мы пользуемся этими предметами, совершенно не задумываясь, как именно их придумали и для чего применяли изначально. Пора это исправить. “Рамблер” расскажет о пяти вещах с неожиданной предысторией.

Беговая дорожка

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Существует предположение, что популярный фитнес-тренажер появился благодаря изощренному методу наказания, которое применяли в викторианской Британии. Внутрь водяного колеса входил человек. Он обязан был бежать, а энергию, получаемую вследствие его активного движения использовали для подъема воды, привода кранов или измельчения зерна. В Средние века это приспособление использовали при строительстве соборов. Например, чтобы поднимать камни туда, где они должны быть.

Ополаскиватель для рта “Листерин”

До того, как кто-то предположил, что листерин может помочь с гигиеной ротовой полости, его использовали иначе. Например, в качестве антисептика для хирургических инструментов и очистителя при мытье полов. Так что если вы прольете его в ванной, то можно считать, что влажная уборка состоялась.

А если серьезно, то рецепт хирургического антисептика изобрели в 1879 году американцы – доктор Джозеф Лоуренс и Джордан Ламберт. Только 16 лет спустя его начали использовать стоматологи в качестве средства гигиены для полости рта.

В 1914 году “Листерин” стали продавать в аптеках без рецепта.

Вазелин

В середине 19 века британский химик Роберт Чезбро посетил Титусвилл. В этом городе в Пенсильвании обнаружили нефть. Чезбро заметил, что нефтяники часто в хозяйстве используют некую мазь – побочный продукт нефтедобывающей промышленности – для лечения порезов и ожогов. Доведя формулу до идеала, Роберт Чезбро представил миру “нефтяное желе”. Вот только продукт с таким названием совсем не интересовал покупателей. Тогда Роберт подобрал более емкое слово – вазелин. Оно происходит от сочетание немецкого “wasser” — “вода” и греческого “elaion” — “оливковое масло”. Не имея возможности продавать свой продукт в аптеках, химик вышел на улицы, рекламируя преимущества товара напрямую покупателям. Он также стал одним из первых, кто раздавал бесплатные образцы своей продукции.

Только в 1872 году Роберт Чезбро получил патент на производство продукта, а в 1878-м – зарегистрировал вазелин как торговую марку.

Бумажные обои

Сегодня, когда мы клеим обои, то полагаем, что они прослужат нам несколько лет, а возможно, и десятилетия. Однако изначально они были изобретены как более дешевая альтернатива настенным гобеленам и покрытию стен тканями.

В некоторых случаях они даже были спроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать неоднократно. Так в 1481 году Людовик XI приказал своему придворному художнику украсить свитки бумаги, чтобы можно было повесить их на стену, а затем снова снять и перевезти туда, куда королевский двор переместится дальше.

Искусственная ель

Во многих домах искусственная елка заменила настоящую сосну служит своей цели – создать атмосферу праздника – не хуже натурального дерева. Но знаете ли вы, что это праздничное украшение было бы невозможно без изобретения ершика для унитаза?