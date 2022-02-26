Вазелин и обои: необычная история привычных предметов

Мы пользуемся этими предметами, совершенно не задумываясь, как именно их придумали и для чего применяли изначально. Пора это исправить. “Рамблер” расскажет о пяти вещах с неожиданной предысторией.
Беговая дорожка
Существует предположение, что популярный фитнес-тренажер появился благодаря изощренному методу наказания, которое применяли в викторианской Британии. Внутрь водяного колеса входил человек. Он обязан был бежать, а энергию, получаемую вследствие его активного движения использовали для подъема воды, привода кранов или измельчения зерна. В Средние века это приспособление использовали при строительстве соборов. Например, чтобы поднимать камни туда, где они должны быть.
Ополаскиватель для рта “Листерин”
До того, как кто-то предположил, что листерин может помочь с гигиеной ротовой полости, его использовали иначе. Например, в качестве антисептика для хирургических инструментов и очистителя при мытье полов. Так что если вы прольете его в ванной, то можно считать, что влажная уборка состоялась.
А если серьезно, то рецепт хирургического антисептика изобрели в 1879 году американцы – доктор Джозеф Лоуренс и Джордан Ламберт. Только 16 лет спустя его начали использовать стоматологи в качестве средства гигиены для полости рта.
В 1914 году “Листерин” стали продавать в аптеках без рецепта.
Вазелин
В середине 19 века британский химик Роберт Чезбро посетил Титусвилл. В этом городе в Пенсильвании обнаружили нефть. Чезбро заметил, что нефтяники часто в хозяйстве используют некую мазь – побочный продукт нефтедобывающей промышленности – для лечения порезов и ожогов. Доведя формулу до идеала, Роберт Чезбро представил миру “нефтяное желе”. Вот только продукт с таким названием совсем не интересовал покупателей. Тогда Роберт подобрал более емкое слово – вазелин. Оно происходит от сочетание немецкого “wasser” — “вода” и греческого “elaion” — “оливковое масло”. Не имея возможности продавать свой продукт в аптеках, химик вышел на улицы, рекламируя преимущества товара напрямую покупателям. Он также стал одним из первых, кто раздавал бесплатные образцы своей продукции.
Только в 1872 году Роберт Чезбро получил патент на производство продукта, а в 1878-м – зарегистрировал вазелин как торговую марку.
Бумажные обои
Сегодня, когда мы клеим обои, то полагаем, что они прослужат нам несколько лет, а возможно, и десятилетия. Однако изначально они были изобретены как более дешевая альтернатива настенным гобеленам и покрытию стен тканями.
В некоторых случаях они даже были спроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать неоднократно. Так в 1481 году Людовик XI приказал своему придворному художнику украсить свитки бумаги, чтобы можно было повесить их на стену, а затем снова снять и перевезти туда, куда королевский двор переместится дальше.
Искусственная ель
Во многих домах искусственная елка заменила настоящую сосну служит своей цели – создать атмосферу праздника – не хуже натурального дерева. Но знаете ли вы, что это праздничное украшение было бы невозможно без изобретения ершика для унитаза?
А дело было так. Компания Addis Housewares в 1930 году попробовала применить оборудование и технологию для изготовления ершиков ради создания своего, революционного по тем временам вида праздничного дерева. Щетина такой ели гораздо лучше имитировала хвою. Праздничное дерево выглядело более естественно. Его ветви выдерживали массивные игрушки и украшения и были менее пожароопасны (в отличие дерева и перьев, из которых изготавливали искусственные елки ранее).