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28 февраля

Обнародованы ранее не публиковавшиеся рисунки и видео Толкина

Lenta.ru

В сети появились ранее не публиковавшиеся рисунки писателя Джона Рональда Толкина, а также аудиозаписи его речей и видеоклипы с ним. Они опубликованы на обновленном официальном сайте британского автора.

Обнародованы ранее неизвестные рисунки Толкина
Фото: The Tolkien Estate LimitedThe Tolkien Estate Limited

Как уточняет The Guardian, на сайте были выложены каллиграфические работы писателя, а также записи с Толкином и его сыном Кристофером.

Джон Рональд Толкин наиболее известен как автор книг «Хоббит, или Туда и обратно» и серии «Властелин колец». Работы писателя позже были экранизированы режиссером Питером Джексоном. Писатель скончался в 1973 году. Его сын Кристофер, ставший автором многих карт по придуманной его отцом фэнтезийной вселенной, умер в 2020-м.

Ранее в феврале вокруг сериала Amazon по вселенной Толкина разгорелся скандал из-за темнокожего актера, сыгравшего в проекте эльфа.

Вещи,Питер Джексон,The Guardian,
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