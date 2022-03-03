15 вещей, которые исчезли из жизни, а люди даже не заметили

Пользователь @yash_456 задал на форуме Reddit вопрос: «Что просто так исчезло, а люди даже не заметили?». Обсуждение набрало 2 тысячи лайков и 2 тысячи комментариев. «Рамблер» нашел самые залайканные ответы

«3D телевизоры».

«Таксофоны».

«Музыкальные видеоигры, такие как Rock Band и Guitar Hero. Я очень скучаю по ним».

«Жучки на лобовом стекле после того, как проедешь всего несколько километров».

«Резиновые браслеты».

«Спиннеры».

«Шон Коннери. Одна из самых больших звезд поколения. Умер от осложнений COVID. Большинство людей даже не знают, что он скончался».

«Паника по поводу СПИДа 80-х и 90-х годов — она была ОГРОМНОЙ — страх перед ВИЧ, религиозные и моральные раздоры в отношении тех, у кого был диагностирован диагноз, среди гей-сообщества. Тот факт, что препараты для доконтактной профилактики и антиретровирусные препараты существуют, является настоящим чудом и находкой, поскольку ВИЧ становится чем-то, чем можно управлять, а не смертным приговором. Я знаю, что есть статьи об этом, но о них с каждой крыши не кричат. Препараты PReP [предэкспозиционная профилактика — прим.ред.] снижают шансы заражения ВИЧ на 99%!».

«Компакт-диски. Я пытался купить в компакт-диск в прошлом году, и паренек-продавец сказал, что в конце магазина стоит ведро с ними».

«Группа The Black Eyed Peas».

«MP3-плееры».

«Моя самооценка».

«Странные гудки в динамиках перед тем, как звонит телефон».

«Телефоны Nokia. Мне кажется, люди только недавно начали ностальгировать по ним».