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4 часа назад

Эксперты объяснили, как правильно хранить наличные дома

Стелла Шмель

Многие россияне на днях бросились снимать наличные в рублях и валюте. Эксперты рассказали, что может произойти с банкнотами и как правильно хранить наличные дома. Слова специалистов приводит газета "Известия".

Эксперты объяснили, как правильно хранить наличные дома
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский отметил, что несмотря на то, что банкноты сами по себе достаточно долговечны, ряд условий все же необходимо создать. Например, не стоит нагревать купюры и подвергать их длительной инсоляции: это может разрушить поверхностный слой банкнот.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук отметил, что следует избегать и высокой влажности.

"Влага разрушает структуру бумаги, из которой изготавливаются денежные купюры. Впоследствии такая банкнота может прийти в негодность. Во-вторых, бумажные банкноты следует хранить вдали от яркого освещения, сухого воздуха и источников тепла. Эти факторы оказывают воздействие на краски и компоненты, которыми покрыта банкнота. Краски выгорают при длительном нахождении на свету, и купюры выцветают".

Проглаживать утюгом купюры тоже не следует, так как таким образом можно испортить машиночитаемые знаки. В таком случае их просто не примут ни в банке, ни в магазине.

"Идеальным местом для хранения наличности можно считать темное место, вдали от источников света и с комфортным уровнем влажности. Для хранения денег можно использовать специальные вакуумные упаковки — в такой герметичной упаковке деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды. Денежные купюры можно хранить и в стеклянной банке с закрывающейся пластиковой крышкой либо в пластиковом контейнере",

- отметил Корнейчук.

Эксперты также не рекомендуют хранить деньги в книгах, так как на банкнотах могут отпечататься страничный текст, а воры начинают свой поиск наличных именно с книжных полок.

Ранее мы писали, что российских туристов просят платить наличными в Таиланде.

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