Эксперты объяснили, как правильно хранить наличные дома

Многие россияне на днях бросились снимать наличные в рублях и валюте. Эксперты рассказали, что может произойти с банкнотами и как правильно хранить наличные дома. Слова специалистов приводит газета "Известия".

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский отметил, что несмотря на то, что банкноты сами по себе достаточно долговечны, ряд условий все же необходимо создать. Например, не стоит нагревать купюры и подвергать их длительной инсоляции: это может разрушить поверхностный слой банкнот.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук отметил, что следует избегать и высокой влажности.

"Влага разрушает структуру бумаги, из которой изготавливаются денежные купюры. Впоследствии такая банкнота может прийти в негодность. Во-вторых, бумажные банкноты следует хранить вдали от яркого освещения, сухого воздуха и источников тепла. Эти факторы оказывают воздействие на краски и компоненты, которыми покрыта банкнота. Краски выгорают при длительном нахождении на свету, и купюры выцветают".

Проглаживать утюгом купюры тоже не следует, так как таким образом можно испортить машиночитаемые знаки. В таком случае их просто не примут ни в банке, ни в магазине.

"Идеальным местом для хранения наличности можно считать темное место, вдали от источников света и с комфортным уровнем влажности. Для хранения денег можно использовать специальные вакуумные упаковки — в такой герметичной упаковке деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды. Денежные купюры можно хранить и в стеклянной банке с закрывающейся пластиковой крышкой либо в пластиковом контейнере",

- отметил Корнейчук.

Эксперты также не рекомендуют хранить деньги в книгах, так как на банкнотах могут отпечататься страничный текст, а воры начинают свой поиск наличных именно с книжных полок.