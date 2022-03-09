Инструкция: как создать свой Telegram-канал

Многие блогеры и простые пользователи переходят из Instagram в Telegram. Рассказываем, как создать свой канал и делиться с друзьями тем, что интересно.

Фото: Кадр из фильма «Главный герой» Кадр из фильма «Главный герой»

Зачем создавать канал

В канале можно делиться тем, что вам нравится, рассказывать о своей работе и хобби, находить людей по интересам. Это удобная площадка на случай, если другие приложения и мессенджеры, вроде Instagram и Youtube, заблокируют на территории РФ.

Откуда можно создать канал

Канал можно создать с любого устройства — телефона, ноутбука или планшета.

Как создать канал в Telegram

1. Открыть приложение Telegram. В правом верхнем углу ткнуть на иконку бумажки с ручкой.

Telegram

2. Выбрать «Создать канал».

Telegram

3. Выбрать «Создать канал».

Telegram

4. Придумать название канала. Загрузить фото и придумать описание можно сразу или оставить на потом.

Telegram

5. Выбрать тип канала. В Telegram можно создавать два типа канала — открытый (с публичной ссылкой) и закрытый (с частной ссылкой). Открытый канал может найти в поиске любой пользователь. В закрытый можно попасть через ссылку-приглашение от администратора.

Можно разрешить или запретить копирование из канала. Например, если у вас разрешено копирование, подписчики могут пересылать ваши сообщения другим людям. Нужно это или нет — решать вам.

Telegram

6. Набрать первых подписчиков. Вы можете (но это необязательно) пригласить в канал кого-то из знакомых. Для этого воспользуйтесь поиском среди контактов.

Telegram

7. Готово! Осталось сделать первую запись. В канале можно размещать фото, видео, ссылки, тексты, аудиозаписи, делиться файлами и контактами.