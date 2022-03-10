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3 часа назад

Кальмар-вампир, которого назвали в честь Джо Байдена

Дарья Амосова

Американские ученые обнаружили древнейшего из известных предков головоногих моллюсков группы вампироподов. Об открытии сообщает Нью-Йоркский музей естественной истории в журнале Nature.com.

Кальмар-вампир, которого назвали в честь Джо Байдена
Фото: K. Whalen/Christopher WhalenK. Whalen/Christopher Whalen

«Мы опишем исключительно хорошо сохранившегося вампиропода Syllipsimopodi bideni <...> У экземпляра имеется гладиус [хитиновая пластинка, поддерживающая тело — прим. ред.] и десять крепких рук с двойными рядами присосок. Это единственный известный вампиропод, сохранивший исконное десятирукое состояние», — сообщают ученые.

Вампироподы — члены предполагаемой группы vampyropoda, эквивалентной надотряду восьмируких, в который входят кальмары-вампиры и осьминоги.

Ранее моллюски пользовались десятью щупальцами, а не восьмью. Две «руки» с присосками в два ряда были длиннее остальных — это позволяло быстрее схватить добычу. На теле моллюска имелись достаточно большие и округлые плавники. Все перечисленные признаки свидетельствуют о родстве с колеоидами, группе головоногих без панциря.

Новый вид обнаружили отпечатку на куске известняка. Предполагается, что он жил около 328 миллионов лет назад на территории современного штата Монтана, США. Назвали находку в честь президента США Джо Байдена.

«Название вида дано в честь недавно вступившего в должность (на момент представления) 46-го президента США Джозефа Р. Байдена», — отмечают ученые.

Имя Syllipsimopodi bideni складывается из древнегреческих слов syllípsimos — цепкий, pоdi — нога. Bideni — адаптация фамилии действующего президента США, который на тот момент только занял свой пост. Исследователи утверждают, что их вдохновили обещания политика прислушиваться к науке и посодействовать борьбе с изменением климата.

Вещи,Джозеф Байден,
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