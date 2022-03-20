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3 часа назад

Что положить в тревожный чемоданчик: чек-лист

Катя Кобышева

Умением быстро собираться может похвастаться далеко не каждый. Большинство же привычно откладывает любые сборы до последнего. "Рамблер" подготовил чек-лист для тех, кто хочет быть готов к любым ситуациям. Рассказываем, что нужно положить в тревожный чемоданчик.

Что положить в тревожный чемоданчик: чек-лист
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Документы

Первое и самое важное, что нужно спасать, кроме собственной жизни, конечно же. Часто так получается, что разные документы у нас могут лежать в разных, а иногда и очень неожиданных местах. Это делу не поможет. Идеальный вариант — сложить все документы в специальный органайзер и определить для него постоянное место. Чтобы в случае необходимости, просто взять и выйти.

Аптечка

Главные препараты — те, которые вам предписано принимать постоянно, будь то гипотензивные средства или инсулин. Они всегда должны быть в запасе. Остальные препараты универсальны для любого человека:

  • Антисептики
  • Обезболивающие и жаропонижающие препараты
  • Противовирусные средства
  • Средства от насморка
  • Антигистаминные препараты
  • Сорбенты

А кроме того, нужно не забыть бинты, пластыри, шприцы.

Средства гигиены

Чтобы не занимать много места, возьмите только самое необходимое: мыло, шампунь, зубную пасту и щетки, гигиенические прокладки или тампоны, подгузники.

Одежда

Вне зависимости от сезона позаботьтесь о теплых вещах. Толстовка с капюшоном, спортивные штаны, дождевик, смена нижнего белья, запас носков точно пригодятся.

Продукты

Самый простой вариант — это взять туристический продуктовый набор длительного срока хранения. Кроме того, не лишними будут сухофрукты, орехи, шоколад, галеты. Для маленьких детей — детские смеси, которые для удобства и экономии места можно пересыпать в пакеты с зип-локом.

Что еще

  • Фонарики ручной и налобный
  • Батарейки
  • Универсальный нож с набором инструментов
  • Свисток
  • Охотничьи спички и газовые зажигалки
  • Сухой спирт
  • Набор для ремонта одежды (нитки, иголки, пуговицы)
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