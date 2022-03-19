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4 часа назад

Что нельзя делать с фотографиями умерших близких

Мира Маркина

Когда-то фотография была настоящей редкостью, люди наряжались в лучшую одежду, шли в фотоателье, чтобы сделать семейный снимок или парадный портрет. Изображения непременно размещали на самом видном месте в доме, чтобы гости могли полюбоваться на хозяев и их детей. Сейчас фотография стала гораздо доступней, однако вопрос, как поступить со снимками умерших близких волнует людей по-прежнему. "Рамблер" рассказывает, что делать.

Что нельзя делать с фотографиями умерших близких
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Тема смерти вызывает тревогу и страх, а там, где есть место страху, всегда появляются всевозможные суеверия. Так получилось и с фотографиями, на которых изображены умершие люди.

Эзотерики, хиропрактики и другие их коллеги по цеху считают, что фотография умершего представляет своего рода портал, связывающий мир живых и мир мертвых. И если фото будет стоять на видном месте или висеть на стене, то жизненная энергия будет утекать туда. Этим они могут объяснять головные боли, упадок сил и частые неудачи. Поэтому они считают, что фото нельзя хранить на виду, а лучше убирать в отдельный альбом или коробку.

На самом же деле нужно отталкиваться от собственных ощущений. Возможно, сразу после смерти человека его фотографии стоит убрать, чтобы не видеть их постоянно и не заставлять себя каждый раз переживать горечь утраты. Но с течением времени, когда боль утихнет, вполне можно достать те фотографии, которые будут вызывать приятные воспоминания и напоминать о счастливых моментах.

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