Появилась мошенническая схема с проверкой банковских карт

Интернет наводнили фишинговые сайты, которые предлагают проверку банковских карт, а на самом деле передают данные мошенникам. О новой схеме рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
14 марта была зафиксирована массовая утечка данных с банковских карт россиян. После этого в интернете появились сайты, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя, не оказались ли они в руках мошенников. Опасные странички рекламируются в соцсетях (в частности, в группах, посвященных финансовой тематике) и Telegram-каналах.
Попадая на сайт, пользователь должен ввести данные своей карты. Таким образом он добровольно передает их мошенникам. В худшем случае они смогут списать средства с полученными данными, предупреждает эксперт.
Также в Роскачестве напомнили, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированного «пластика» не существует.
Ранее мы рассказывали о том, какую уловку придумали мошенники в связи с уходом с российского рынка мировых брендов.