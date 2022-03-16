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46 минут назад

Раскрыта новая мошенническая схема с проверкой банковских карт

Мира Маркина

Интернет наводнили фишинговые сайты, которые предлагают проверку банковских карт, а на самом деле передают данные мошенникам. О новой схеме рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Появилась мошенническая схема с проверкой банковских карт
Фото: depositphotos depositphotos

14 марта была зафиксирована массовая утечка данных с банковских карт россиян. После этого в интернете появились сайты, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя, не оказались ли они в руках мошенников. Опасные странички рекламируются в соцсетях (в частности, в группах, посвященных финансовой тематике) и Telegram-каналах.

Попадая на сайт, пользователь должен ввести данные своей карты. Таким образом он добровольно передает их мошенникам. В худшем случае они смогут списать средства с полученными данными, предупреждает эксперт.

Также в Роскачестве напомнили, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированного «пластика» не существует.

Ранее мы рассказывали о том, какую уловку придумали мошенники в связи с уходом с российского рынка мировых брендов.

Вещи,Сергей Кузьменко,
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