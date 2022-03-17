Операция на зубы, которая омолодит на 30 лет

«У есть такие. Мой стоматолог называет их „все на 4“: полный набор креплений на четырех имплантах — 4 сверху, 4 снизу. У меня было 6 имплантов сверху, сейчас осталось 5 из-за потери костной массы. Дорого, но точно меняет жизнь <...> Процедура (для меня) была немного мучительной из-за операций с длительным восстановлением, но приятно снова иметь возможность есть, как обычный человек».