Операция на зубы, которая омолодит на 30 лет

Пользователь форума Reddit под ником @SorrowfulSuccess показал, как может измениться внешность человека после операции по эстетической стоматологии. Ролик подписан на английском как «Он прошел путь из 70 лет в 40». Видео набрало 40 тысяч лайков и 850 комментариев. Автор и первоначальный источник ролика неизвестен.
В комментариях отмечают разительную разницу «до» и «после».
«Очень рад за него. А теперь извините, я пока пойду чистить зубы и пользоваться зубной нитью».
«Ох, блин, а он красивый».
«Какие классные зубы! Они все меняют».
Один пользователь поделился своим опытом эстетической стоматологии.
«У есть такие. Мой стоматолог называет их „все на 4“: полный набор креплений на четырех имплантах — 4 сверху, 4 снизу. У меня было 6 имплантов сверху, сейчас осталось 5 из-за потери костной массы. Дорого, но точно меняет жизнь <...> Процедура (для меня) была немного мучительной из-за операций с длительным восстановлением, но приятно снова иметь возможность есть, как обычный человек».
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