Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
3 часа назад

Операция на зубы, которая омолодит на 30 лет

Мира Маркина

Пользователь форума Reddit под ником @SorrowfulSuccess показал, как может измениться внешность человека после операции по эстетической стоматологии. Ролик подписан на английском как «Он прошел путь из 70 лет в 40». Видео набрало 40 тысяч лайков и 850 комментариев. Автор и первоначальный источник ролика неизвестен.

В комментариях отмечают разительную разницу «до» и «после».

«Очень рад за него. А теперь извините, я пока пойду чистить зубы и пользоваться зубной нитью».

«Ох, блин, а он красивый».

«Какие классные зубы! Они все меняют».

@SorrowfulSuccess / Reddit.com

Один пользователь поделился своим опытом эстетической стоматологии.

«У есть такие. Мой стоматолог называет их „все на 4“: полный набор креплений на четырех имплантах — 4 сверху, 4 снизу. У меня было 6 имплантов сверху, сейчас осталось 5 из-за потери костной массы. Дорого, но точно меняет жизнь <...> Процедура (для меня) была немного мучительной из-за операций с длительным восстановлением, но приятно снова иметь возможность есть, как обычный человек».

Ранее «Рамблер» показывал, зачем нужны мурашки на коже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители