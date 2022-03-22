Щетку для унитаза из IKEA продают за тысячи рублей в Москве

Сменную щетку для унитаза бренда IKEA выставили на продажу в Avito за несколько тысяч рублей. Объявление опубликовал москвич после приостановки работы IKEA в Москве 4 марта.
Мужчина продает щетку за 5,6 тысяч рублей, тогда как на официальном сайте стоимость указанной щетки составляет 249 рублей.
Ранее на продажу выставили популярную плюшевую акулу из IKEA за миллионы рублей, а фирменные фрикадельки на сервисе и продавали за десятки тысяч рублей.
При этом мы рассказывали ранее, как самостоятельно приготовить знаменитые шведские фрикадельки из IKEA.