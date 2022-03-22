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2 часа назад

Щетку для унитаза из IKEA продают за тысячи рублей в Москве

Диана Товсепова

Сменную щетку для унитаза бренда IKEA выставили на продажу в Avito за несколько тысяч рублей. Объявление опубликовал москвич после приостановки работы IKEA в Москве 4 марта.

Щетку для унитаза из IKEA продают за тысячи рублей в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчина продает щетку за 5,6 тысяч рублей, тогда как на официальном сайте стоимость указанной щетки составляет 249 рублей.

Avito

Ранее на продажу выставили популярную плюшевую акулу из IKEA за миллионы рублей, а фирменные фрикадельки на сервисе и продавали за десятки тысяч рублей.

При этом мы рассказывали ранее, как самостоятельно приготовить знаменитые шведские фрикадельки из IKEA.

Вещи,Ikea,
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