«Лучше спортом займитесь»: что не так с дефицитом прокладок

Компания Procter & Gamble, которая помимо бытовой химии выпускает средства женской гигиенты (Always, Discreet, Naturella), заявила о подорожании товаров более, чем на 43%.

После новостей о повышении цен россиянки начали закупать прокладки впрок и спровоцировали дефицит товаров. Буквально за пару дней опустели полки ближайших хозяйственных, а в обществе вновь поднялся вопрос о дискриминации. "Рамблер" выяснил, почему дефицит прокладок возмутил население.

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Прокладки и тампоны — это полностью завозной продукт, а так как практически все производители предметов личной гигиены отказались от деятельности на территории России, теперь на товары не распространяются скидки. Сейчас цена упаковки прокладок на маркетплейсах достигает 1000 рублей. В среднем, товары для женщин подрожали на 33%.

Формально в России было построено несколько фабрик, которые производят продукты женской гигиены. Это бренды "Натали", "Ola", "Каждый день"и "Биби". Но проблема в производстве отечественных предметов женской гигиены заключается не в отсутствии фабрики, а в отсутствии сырья.

Основное сырье для производства — это сорбент и целлюлоза. Об эти компонента ввозятся из-за рубежа. Обесценивание рубля на 60% привело к подорожанию стоимости закупки сырья. Это тоже неизбежно приводит к подорожанию предметов личной гигиены.

Однако проблема в доступности средств женской гигиены касается не только экономической сферы, но и сферы социальной. Так как доступ к прокладкам напрямую связан с возможностью женщин развиваться и реализовать себя.

Первые гигиенические принадлежности появились в конце XIX века, но прорывом они не стали. Женщины отказывались покупать прокладки, так как тема месячных была табуирована. При этом менструация была преградой для выхода из дома.

До сих пор отсутствие предметов женской гигиены приводит к тому, что девочки регулярно пропускают занятия. Это показывает опыт стран, где доступ к прокладкам огрничен. Около половины учениц в Непале не ходят в школу, а взрослые женщины пропускают работу. В Бангладеш это число составляет 73% работниц фабрик.

Также отсутствие гигиенических принадлежностей негативно сказывается на здоровье. Прежде всего это связано с возникновением нарушением баланса нормофлоры влагалища. Чтобы флора была в норме, прокладки необходимо менять каждые три-четыре часа. Если этого не делать, у женщины развивается вульвовагинит, молочница и другие заболевания.

В развитых странах, где у женщин есть возможность купить прокладки и тампоны, на первый план выходит их стоимость. Так как предметы первой необходимости должны быть доступны всем слоям населения. Но уровень принятия менструации в обществе все еще низок, поэтому вы не встретите прокладок и тампонов в общественных туалетах и даже туалетах кафе или ресторанов.

Вынести проблему недостатка вещей первой необходимости на государственный уровень тоже не выйдет. До сих пор на федеральном уровне 89% высших должностей в странах СНГ заняты мужчинами. Вот, как о проблеме с доступом к прокладкам высказался премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Трескотня об этих прокладках уже набила оскомину. Займитесь лучше спортом, больше гуляйте на свежем воздухе и прокладки не понадобятся!"

К сожалению, "отменить" менструацию и сохранить при этом репродуктивную функцию женщины не могут. Сокращения менструации можно только с помощью гормональных препаратов. Женщина может начать постоянно принимать противозачаточные таблетки и получать постоянную дозу гормонов. Это сократит длительность месячных или исключит их вовсе.

Женщина также может пройти процедуру стерилизации, а именно перевязку маточных труб. У пациенток, прошедших процедуру женской стерилизации, менструальный цикл минимален или вообще отсутствует. Но назвать это выходом из ситуации нельзя.

В России гигиенические прокладки входят в «Перечень непродовольственных товаров первой необходимости». При этом «Правила установления предельно допустимых розничных цен» распространяются только на продовольственные товары. Это приводит к тому, что женщины тратят куда больше денег на предметы первой необходимости, а существующий разрыв в доходах мужчин и женщин увеличивается еще сильнее.

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Также проблема неравенства проявилась с неожиданной стороны. Стало известно, что мужчины начали массово скупать проклаки и перепродавать их на сайтах. Цены при этом были завышены и превышали 1000 рублей. Таким образом, перекупщики посодействовали формированию искусственного дефицита.

Представители маркетплейса Ozon рассказали, что скрыли более 200 карточек с завышенными ценами.

"Мы регулируем стоимость социально значимых товаров, к которым также относим и средства личной гигиены", — отметили в компании.