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4 часа назад

На дне Мексиканского залива найдено необычное китобойное судно XIX века

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

На дне Мексиканского залива на почти двухкилометровой глубине обнаружены обломки 207-летнего китобойного судна под названием Industry. Останки двухмачтового деревянного брига длиной 20 м заставили вспомнить о малоизвестном периоде американской истории, когда в одной из старейших отраслей промышленности страны, связанной с китобойным промыслом, оказалось занято множество потомков порабощенных африканцев и коренных американцев.

На дне Мексиканского залива найдено необычное китобойное судно XIX века
Фото: NOAA Ocean ExplorationNOAA Ocean Exploration

Все это связывают с деятельностью бизнесмена и общественного деятеля Пола Каффа, стремившегося таким образом найти способ положить конец работорговле. Сообщение о находке появилось на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США NOAA Ocean Exploration.

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Китобойный бриг был построен в 1815 году в Вестпорте, в штате Массачусетс, и в течение 20 лет вел охоту на китов в Атлантическом океане, Карибском бассейне и Мексиканском заливе, пока не затонул летом 1836 года после того, как шторм снес его мачты и повредил корпус.

Экипаж при этом уцелел и был подобран другим китобойным судном из Вестпорта, Elizabeth, после чего моряки благополучно возвратились в этот город. И это было для них большой удачей, ведь если бы они самостоятельно высадились на берег, то могли по тогдашним законам попасть в тюрьму и даже оказаться в рабстве. К тому же товарищи из сплоченного сообщества китобоев Массачусетса помогли им снять с гибнущего судна 230 баррелей китового жира, части такелажа и один из четырех якорей.

"История чернокожих и коренных американцев — важная часть истории Америки, и это открытие служит очередным напоминанием того вклада, что эти люди вносили в развитие нашей страны, — заявил заместитель министра торговли США Дон Грейвс. — Этот китобойный корабль XIX века поможет нам узнать о жизни чернокожих и коренных американцев-моряков и их общин, а также об огромных проблемах, с которыми они сталкивались на суше и на море".

25 февраля 2022 года дистанционно управляемый аппарат для исследований морского дна, действиями которого через спутниковую связь на борту корабля NOAA Ship Okeanos Explorerу руководили ученые, остававшиеся на берегу, нашел этот корабль в предполагаемом месте.

Ранее обломки были замечены работниками энергетической компании в 2011 году, а после этого в 2017 году они были предварительно осмотрены автономным транспортным средством, но полноценные исследования при этом не проводились.

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