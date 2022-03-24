Коллекционер отдал коллекцию старинных карт и книг в музей

Коллекционер Вячеслав Хуртин передал в фонд Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) коллекцию старинных карт, книг и документов, состоящую из 160 предметов. Об этом сообщает ТАСС.

«В коллекции есть гравюры с этнографиями, документы — это указы, книги первой половины XIX века, книга XVIII века, книга XVII века. Есть первая и вторая самостоятельные книги о Нижнем Новгороде»,

— рассказал Хуртин и добавил, что среди наиболее примечательных карт в коллекции — космография Мюнстера 1564 года, а также атлас 1745 года.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, среди переданных предметов присутствуют по-настоящему священные для региона и города документы, среди них — указ об основании Нижегородской губернии и указ императора об основании Нижегородской ярмарки.

«Главная ценность подобных коллекций — это работа с подрастающим поколением. Именно такие поступки, предметы показывают детям, какой гигантский путь прошли их предки. Эта коллекция замечательная, рассказывает о разных периодах истории нашей с вами родной Нижегородской области»,

— добавил руководитель музея Юрий Филиппов.