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3 часа назад

В Нижегородский музей передали коллекцию старинных карт и книг

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Коллекционер Вячеслав Хуртин передал в фонд Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) коллекцию старинных карт, книг и документов, состоящую из 160 предметов. Об этом сообщает ТАСС.

Коллекционер отдал коллекцию старинных карт и книг в музей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В коллекции есть гравюры с этнографиями, документы — это указы, книги первой половины XIX века, книга XVIII века, книга XVII века. Есть первая и вторая самостоятельные книги о Нижнем Новгороде»,

— рассказал Хуртин и добавил, что среди наиболее примечательных карт в коллекции — космография Мюнстера 1564 года, а также атлас 1745 года.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, среди переданных предметов присутствуют по-настоящему священные для региона и города документы, среди них — указ об основании Нижегородской губернии и указ императора об основании Нижегородской ярмарки.

«Главная ценность подобных коллекций — это работа с подрастающим поколением. Именно такие поступки, предметы показывают детям, какой гигантский путь прошли их предки. Эта коллекция замечательная, рассказывает о разных периодах истории нашей с вами родной Нижегородской области»,

— добавил руководитель музея Юрий Филиппов.

Ранее сообщалось, что студенты и ученые Томского государственного университета создали научно-популярный сайт, посвященный последним открытиям на Оглахтинском могильнике. В виртуальном музее можно увидеть объемные модели экспонатов возрастом более 1500 лет.

Вещи,Юрий Филиппов,Глеб Никитин,
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